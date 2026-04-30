【モデルプレス＝2026/04/30】韓国の大手プロダクション「YG ENTERTAINMENT」の公式YouTubeが4月29日に更新された。ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが出演し、9月にボーイズグループがデビューする予定だと明かした。【写真】TREASURE、日本のファンと近距離で交流◆YG、9月に5人組ボーイズグループデビュー予告YG ENTERTAINMENTは「BABYMONSTER、TREASURE、そして今後デビューする新人アーティストたち YG ENTERTAINMENT発表