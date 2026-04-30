北九州市に本社を置く住宅設備大手、TOTOは、中東情勢の影響で今年度の営業利益がおよそ70億円のマイナスとなる見通しであることを明らかにしました。4月30日の決算会見で、TOTOの田村信也社長は、ユニットバスの減産や、製造の過程で使う樹脂の調達コストの増加などで、今年度の営業利益がおよそ70億円のマイナスとなる見込みだと説明しました。TOTOのユニットバスをめぐっては、中東情勢の緊迫化で石油製品のナフサが不足し、4月