静岡･大井川鉄道に3月から仲間に加わった「きかんしゃパーシー号」。桜が見頃となった時季には多くの観光客でにぎわいました。一方、2022年に発生した台風15号の大雨被害で、大井川本線の約半分の区間で不通のままになっています。そんな中…。（高山 基彦 アナウンサー）「大井川鉄道は6月1日から井川線を観光列車化し、運賃を大幅に値上げする方針を明らかにしました」現在、千頭～井川駅間の乗車料金は