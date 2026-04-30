酒田市で4月、軽トラック1台を盗んだ疑いで逮捕された23歳の男がアルミホイル付きのタイヤ8本を盗んだ別の窃盗の容疑で30日に再逮捕されました。再逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目の無職、奥山寛章容疑者（23）です。警察の調べによりますと、奥山容疑者は4月7日から11日までの間に酒田市浜中の一般住宅の物置小屋からアルミホイル付きのタイヤ8本時価15万円相当を盗んだ窃盗の疑いです。4月11日にタイヤの所有者からの110番通