東京・福生市で29日、44歳の男が少年らをハンマーで殴るなどした事件で、警視庁は30日、男を殺人未遂の疑いで公開手配しました。逃走中の息子に、母親は「出てきてほしい」と呼びかけました。■母親「出てきて」“ハンマー殴打”男を公開手配少年をハンマーで殴り殺害しようとした疑いで、30日、高林輝行容疑者（44）が公開手配されました。現在も行方がわかっていません。高林容疑者の母親は、逃走中の息子に“名乗り出てきてほ