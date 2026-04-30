7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、東京・浅草花やしきで行われたCANDY TUNE×花やしき『浅草 飴やしき』メディア発表会に登壇。【全身ショット】クラッカーでお祝い！メンカラ衣装のCANDY TUNE今年3周年を迎えたCANDY TUNE。この3年で変わったことを聞かれ、福山は「ポジティブになれた」、桐原は「日本全国からCANDY TUNEのことを好きでいた