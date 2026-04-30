30日、三重県桑名市の伊藤徳宇市長らがハマグリを持って高市早苗総理を表敬訪問した。【映像】「その手は桑名の焼きハマグリ」答弁の瞬間（実際の様子）高市総理は6日の参議院予算委員会で、国民民主党の足立康史議員から「（本予算成立前でも）補正予算の編成に走り出せる」と促され、「その手は桑名の焼きハマグリ（その手は食わない）、でございます」と答弁し、話題となっていた。伊藤市長は答弁の瞬間を中継で見ていた