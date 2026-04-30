この事件に関し新たな情報が入ってきました。園内の焼却炉などから人の体の一部のようなものが見つかったということです。【映像】人の体の一部のようなものが発見された現場付近の様子捜査関係者によりますと、死体損壊の疑いで逮捕状を請求したのは、旭山動物園の男性職員です。男性職員は、焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで警察から事情を聞かれていました。警察は園内の焼却炉などを詳しく調べたところ、人の体の一部の