円相場が1ドル＝160円を超える円安となる中、片山財務相は市場を強くけん制しました。片山財務相「私からはかねて“断固たる措置”に言及をしてきたところですが、いよいよかねて申し上げてきた断固たる措置を取るタイミングが近づいていると思っております」片山財務相は午後5時頃、記者団に対しこのように述べた上で、「お休みのときも、スマホを離さないでいるように」と為替介入を示唆し、市場を強くけん制しました。為替相場