30日朝、捜査員に付き添われ車に乗り込む防衛省職員の平野虎弥容疑者（27）。神奈川・横浜市に住む20代女性の部屋に侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、事件があったのは4月22日。部屋にいた女性が物音に気付き玄関を見ると、そこには立ち尽くす平野容疑者の姿が。目が合うと、何も言わず立ち去ったということです。女性とは面識がなかったという平野容疑者。犯行の動機について「衝動的に入りたいという気持ちにな