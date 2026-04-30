『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ネコ用ホットカーペットが火元か住宅と飼育小屋燃える火事」についてお伝えします。◇◇◇宮城県仙台市で29日、木造平屋建ての住宅と隣接する住宅の一部などが焼けた火事。火元について、住人は。住人「ネコを飼っていた小屋から火が上がり、その後、家に燃え移った。ネコ用に小屋でホットカーペットを使っていた」警察によりますと、家の敷地内にはネコ用のプレハブがた