リーグワンは4月30日、来季から導入される選手登録の新制度について都内でブリーフィングを行った。新制度については、海外出身で日本国籍を取得した選手約30人が、4月20日に見直しを求めて公正取引委員会への申告と、東京地裁に差し止めの仮処分の申し立てを行っていた。これを受けてブリーフィングを行ったリーグワンの玉塚元一理事長は「重く受け止めている」としたうえで「新制度への変更を見直す予定はない」と話した。