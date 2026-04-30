昼下がりに響いた「火事です」とSOSの声。29日、宮城・仙台市の住宅街で火の手が上がりました。この火事で、60代と50代の兄弟が住む家と小屋、隣り合う住宅の屋根などが燃えました。出火の原因について兄弟は、警察に「ネコを飼っていた小屋から火が上がり、その後、家に燃え移った」と話していたといいます。当時、火元とみられる小屋ではネコのためにホットカーペットを使っていたということです。この火事で、50代の弟が猫を助