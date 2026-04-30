4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナで開催された「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第5戦で、オーランド・マジックを116－109で下し、シリーズ戦績を2勝3敗とした。 イースタン・カンファレンス第1シードのピストンズは、第8シードのマジック相手に1勝3敗と追い込まれ