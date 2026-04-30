「試合中は、そんなこと考えていないよ。ただ勝つことだけを考えている。でも、いつか振り返った時に、『あれはすごい試合だったな』と思うだろうね。僕と彼はAAU時代からずっと競い合ってきたから、ああいう結果になっても驚きはしないよ」 そう語ったのは、オーランド・マジックのパオロ・バンケロ。そのバンケロが口にした“彼”は、デトロイト・ピストンズのケイド・カニングハムのこと。両者にはAAU時代から競い