元イングランド代表DFのアシュリー・ヤングが、40歳での現役引退を発表した。SNSを通じて「23年間にわたって夢を生きてきた」と振り返り、「自分のキャリアで達成したすべてを誇りに思う。本当に幸運だった」と率直な思いを明かした。2003年にワトフォードでプロデビューを果たしたヤングは、その後アストン・ビラで頭角を現し、2011年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入。ウイングとしてだけでなくサイドバックにも適応す