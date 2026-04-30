エクアドルの元プロサッカー選手が車内で遺体となって発見され、現地で波紋が広がっている。スペイン『マルカ』が伝えた。死亡したのは、エメレクなどでプレーした元サッカー選手の59歳カイザー・リバデネイラ氏。同氏の遺体は、エクアドル南部グアヤキルのラ・サイバ地区に駐車されていた車の後部座席で発見された。地元紙『エクストラ』は、司法解剖の結果について「死因は急性心筋梗塞で、呼吸不全および急性肺水腫を伴っ