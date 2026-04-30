UEFAチャンピオンズリーグ準決勝第1戦での判定を巡り、アーセナルのミケル・アルテタ監督が強い不満を示した。英『スカイ』などが伝えている。アーセナルは29日、敵地でアトレティコ・マドリーと対戦し、1-1で引き分けた。前半44分にFWビクトル・ギェケレシュがPKを決めて先制したものの、後半11分にハンドを取られてPKを献上し、フリアン・アルバレスに同点弾を許した。試合の大きな争点となったのは後半33分。途中出場のエ