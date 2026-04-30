Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が4月29日、自身のInstagramを更新。新曲「風と町」MVで着用した衣装のオフショットを公開した。 （関連：【画像】大森元貴、大きなリボンの衣装に「妖精みたい」） Mrs. GREEN APPLEは、連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）主題歌の「風と町」MVを公開。大森は自身のInstagramに風と風に揺れる葉っぱの絵文字を載せ、胸元に大きな白いリボンを付けた衣装を披露。ロケバスや屋外での自撮り、ス