ガンバ大阪は30日、元ドイツ代表DFフィリップ・マックス(32)と双方合意のうえで契約解除に至ったことを発表した。マックスは3月12日にパナシナイコスからの加入が発表されたばかり。試合出場もないまま、49日での電撃退団となった。2016年リオ五輪のドイツ代表でもあったマックスは、A代表でも2020年に3試合出場の実績を持つ。ブンデスリーガで180試合、オランダ・エールディビジで70試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズ