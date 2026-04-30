JR西日本がJAL・ANAと連携協定を結びました。 （JR西日本倉坂昇治社長）「鉄道・航空による広域な移動サービスの提供に向けまして、JAL・ANAと新たな連携を開始いたします」 4月30日、JR西日本は航空会社「JAL」、そして「ANA」とそれぞれ連携協定を結んだと発表しました。 2030年代をめどに、各社それぞれの予約システムで鉄道と航空の両方が予約・決済できることなどを目指すということです。 鉄道と航空