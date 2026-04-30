高市首相はイラン大統領との電話会談で、日本人3人が乗船した日本関係のタンカーがホルムズ海峡を通過したことについて「邦人保護の観点からも前向きな動きとして受け止めている」と伝えた。会談後、首相が記者団に明らかにした。