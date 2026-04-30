歌手の五木ひろし（７８）が３０日、大阪市内で行われた取材会に出席し、再デビューから５５周年を迎えた今の心境を語った。現在は『「よこはま・たそがれ」から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート』のツアー中。今年１月の愛知公演を皮切りに全国を巡り、４月８日には新曲「千年の懸想文（けそうぶみ）」を発売した。今後も公演を控える五木は「デビューした頃はやっとつかんだチャンスだったので、とにかく休まずに