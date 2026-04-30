◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月30日東京D）巨人の新助っ人右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28＝米国）が30日に出場選手登録され、同日の広島戦（東京D）で来日4度目の先発登板。5回までノーヒットノーランを続けている。岸田とバッテリーを組んで中12日のマウンドへ。すると、初回から気迫のこもった投球を見せる。4月7日の前回対戦（マツダ）で2ランを打たれている1番・大盛からナックルカーブで空振り三振