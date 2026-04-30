◇東都大学野球2部春季リーグ戦駒大4―2帝京平成大（2026年4月30日大田スタジアム）東都大学野球2部の春季リーグ戦、第3週3回戦で駒大が4―2で帝京平成大を破り、勝ち点1をつかんだ。連投で先発した最速150キロ右腕・本間葉琉投手（4年）が6回無失点の好投で2日連続の勝利投手。最速143キロの直球に変化球を織り交ぜ、被安打3で6三振を奪った。「昨日は運良く勝ちがついたので、今日の勝ちの方がいい形」と冷静に振り返