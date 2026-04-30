古典の素養に根差した格調高い調べの短歌を詠み、宮内庁御用掛も長く務めた歌人、岡野弘彦（おかの・ひろひこ）さんが２４日、心不全で死去した。１０１歳だった。葬儀は家族葬で済ませた。喪主は長男、安都佐氏。三重県の神主の長男で、国学院大文学部予科に進み、召集を受けた。戦後、民俗学者の折口信夫（歌人の釈空（ちょうくう））に師事した。伝統を重んじた端正な作風で１９６８年、第１歌集「冬の家族」が現