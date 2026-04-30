平愛梨が29日、インスタグラムを更新し、妹で女優の平祐奈との2ショットを公開した。【写真】独身時代の平愛梨、妹・祐奈とじゃれ合う“懐かしショット” 「ほんと美人姉妹」の声平は「ずっと愛らしい妹」とつづり、仲むつまじい姉妹ショットを披露。投稿された写真には、寄り添いながら笑顔を見せる2人の姿が収められている。この投稿にファンからは「可愛すぎる姉妹」「大好き姉妹」「可愛いツーショット」「素敵な姉妹」