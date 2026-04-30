ユタ・ロイヤルズに新加入したMF三浦成美がゴール米ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のユタ・ロイヤルズに新加入したなでしこジャパンMF三浦成美が新天地デビュー戦でいきなりスーパーゴールを決めた。昨季までワシントン・スピリットでプレーしていた三浦は今季ユタ・ロイヤルズと2027年までの契約を結び、FW田中美南、DF守屋都弥とチームメートになった。現地時間4月26日に行われた第6節シアトル・レイン戦