武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」のスペシャルトークショーに出演。ウマ娘プリティーダービーで声優を務める亜咲花さん（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）、嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）と共演した。ロブチェンが皐月賞を制したときの秘話を披露。「松山騎手にはオレがワールドプレミアで