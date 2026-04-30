モデルで女優の横田真悠が３０日までにＳＮＳを更新。ひざ丈のドレスショットが美しすぎると話題になっている。自身のインスタグラムに「映画『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』本日公開です」と宣伝すると、続けて「たくさんの方に楽しんでいただけますように！！！」と願いを記し、イベントのオフショットを披露。横田は黒のひざ丈のドレス姿を公開し、美脚をあらわにした。さらにジャケットコーデもアップし、スタイリッシュな