◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島打線が、巨人・ウィットリーに無安打のまま５回の攻撃を終えた。すでに毎回の１０奪三振と大苦戦を強いられている。４回に１死から菊池が四球で出塁したが、小園が二ゴロ併殺打。５回にも１死から野間が四球を選んだものの、この回はアウト３つすべて三振で奪われた。ウイットリーに対し、前回対戦（７日・マツダ）では６回までに５得点を奪って勝利していた。そ