心躍る新生活。進学や就職で新しい生活が始まるとき、ワクワクも大きいですが大変なことも多く、知らず知らずのうちに心が疲れていることもあるものです。春から大学に通うため実家から新幹線の距離で一人暮らしを始めた、筆者の知人Aさんの一人息子。さぞ新生活を楽しんでいることだろうと思っていたのに、GWに帰省した息子は「もう戻りたくない」と言うではありませんか。彼にいったい何があったのか、そして親にできることとは