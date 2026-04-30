人気ドラマシリーズ「踊る大捜査」の神田署長役で知られる俳優・北村総一朗さん（90）が2026年4月29日にブログを更新し、ブログ発信をしばらく休止すると報告した。「暫く休ませていただきます」北村さんは「ブログ仲間の皆様へ。」と題したブログエントリーを公開し、「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして