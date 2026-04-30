◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が、５回まで無安打投球を披露した。初回からエンジン全開でマウンドに上がった。先頭の大盛から空振り三振を奪うと雄たけびを挙げガッツポーズ。立ち上がりから１５０キロ台の剛球と変化球を武器に三者凡退とすると２回以降もテンポ良く投げ込んだ。３回まで６奪三振という圧巻の投球内容だった。１点リードの４回１死で菊池に四