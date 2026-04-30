福間香奈女流五冠が３０日、「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の最終答申を受け、代理人弁護士を通じてスポーツ報知などにコメントを寄せた。福間は「昨年末に提出した要望及び提案についてご検討頂き、深く感謝いたします。最終答申については内容を精査したうえで、後日会見にてコメントさせていただきます」と書面で発表。５月２日に大阪市内で記者会見を行うとしている。昨年１２月、福間が「対局の日程と出産予定日の