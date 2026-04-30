グラミー賞を4度獲得している歌手のエド・シーランが、1カ月にわたって帯状疱疹で体調を崩していたことが分かった。エドはインスタグラムで近況を報告する中、その事実を伝えると同時に、トレードマークの赤毛を剃った丸刈り姿も公開している。 【写真】髪の毛剃ったら別人状態丸刈り頭をなでるスター歌手 そこにはこうつづられている。「髪の毛を剃った。心機一転を示すために髪を剃った。