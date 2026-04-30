東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5月1日の天気をお伝えします。【天気図】前線を伴った低気圧は九州北部から離れていきますが、上空に寒気が流れ込む見込みです。大気の状態が不安定となり、雷雨となる可能性があります。【天気】各地とも雨のち晴れのマークです。午前中は傘の出番が続きますが、午後は日差しが戻るでしょう。ただ、朝は局地的に雨雲が発生し、雷雨となる恐れがあります。空