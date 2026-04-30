記事ポイント健繊株式会社が夏の新ブランド「Washicool」を発売します和紙から作られた繊維で、軽さとシャリッとした肌触りを備えます肌着、靴下、カーディガンなど暑い季節に使いやすい品ぞろえです「ひだまり肌着」を展開する健繊から、夏の新ブランド「Washicool」が登場します。汗やムレ、湿気が気になる季節に向けて、和紙素材ならではのさらりとした着心地を提案するシリーズです。 健繊「Washicool」 発売