◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月30日バンテリンドーム）中日の先発、カイル・マラー投手（27）がバットで魅せた。1―2で迎えた5回2死二塁の打席で低めの変化球を左前に運ぶ同点打。これが来日2年目で初打点となった。球界では珍しい左投げ右打ちの選手。昨年も2安打を放っているが、打点はなかった。うれしい来日初タイムリーでスタンドを大いに沸かせ、自らのバットで試合を振り出しに戻した。