◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神のルーキーで唯一、1軍にいる岡城快生外野手（22）が2試合連続のスタメンで、第1打席から3連続安打で、プロ初の猛打賞をマーク。若虎が神宮で旋風を起こした。第1打席で高梨のカーブを右前に運び、3点先制のきっかけを作ると、2回の第2打席でも146キロ直球を右前打。5回の第3打席でもカウント1―1からの直球を中前に弾き返して3安打、猛打賞をマークした。出身の