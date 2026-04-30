28日、財務省の専門家で構成される財政制度審議会の分科会で、医療費の窓口負担を「拡大すべき」と提言があった。生活に重要な医療費だが、なかには3倍になる人も出てくるかもしれない。70歳以上の医療費が「窓口3割負担」に拡大したらどうなるのか、高齢者や専門家を取材したところ、高齢者からは“受診控え”“食事控え”の声、専門家からは低所得者への救済策を指摘する声が挙がった。「窓口負担3割」の背景は所得によって負担