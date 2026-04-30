アメリカのトランプ大統領を脅迫したとして起訴されたFBI＝連邦捜査局のコミー元長官について、トランプ大統領が「汚職警察官」などとののしるSNS投稿を行いました。コミー元長官はFBI時代にトランプ大統領の疑惑の捜査を指揮し、トランプ大統領の政敵として知られています。トランプ大統領が29日深夜に「『86』はマフィア用語で『殺せ』という意味だ。マフィアは『86しろ！』と言う。『8647』は『トランプ大統領を殺せ』を意味す