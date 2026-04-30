Travis Japanが30日、都内で同グループのドキュメンタリー番組「Travis Japan Summer Vacation！！−7人のアメリカ旅−」（5月1日からディズニープラスで配信）先行プレミア試写イベントに出席した。デビュー前にパフォーマンススキルを磨くため留学した原点の土地、米国で過ごした10日間の“夏休み”に密着番組。配信を前日に控え、七五三掛龍也（30）は「僕自身も盛り上げるために今朝、美容院に行ってきました」とより一層整っ