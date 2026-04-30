月刊空母と言われたのは今や昔…アメリカ海軍が配備予定のアメリカ級強襲揚陸艦「ブーゲンビル」と「ファルージャ」の引き渡し予定が、それぞれ約1年延期されることを、アメリカ海軍協会の公式メディアであるUSNIニュースが報じました。【画像】まだ時間かかります！ 形はほぼ完成している「ブーゲンビル」当初の計画では、「ブーゲンビル」は2026年8月の予定でしたが2027年7月に、「ファルージャ」は2030年9月から2031年7月へ