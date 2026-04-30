セレッソ大阪は30日、今年7月29日に『CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE -2026-』でブンデスリーガのドルトムントと国際親善試合を開催することを発表した。ドルトムントは5度のブンデスリーガ優勝やドイツ国内カップ戦であるDFBポカールを5度制覇し、1996−97シーズンにはチャンピオンズリーグ優勝を果たしたドイツを代表する強豪だ。現在C大阪で背番号8を背負うMF香川真司の古巣でもある。C大阪とドルトムントは2024年7月にも