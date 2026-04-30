山形市にある、とあるラーメン店。4月にリニューアルオープンしたこの店は、若きラーメンクリエイターが祖父の味を受け継ぎ、発展させたラーメンが食べられる店だった。 【写真を見る】SNSフォロワー数1万人超え！祖父の味を進化させたラーメンクリエイター新規オープンと新しいラーメンにかけた思い（山形市） ラーメンにかける思い、祖父の店を受