バーンリーは30日、スコット・パーカー監督の辞任を発表した。双方合意の下での契約解除となる。現在45歳のパーカー監督は、チェルシーやニューカッスル、トッテナム・ホットスパーなどで選手としてプレー。引退後はトッテナムUー18で監督を務め指導者キャリアをスタート。その後、フルアム、ボーンマス、クラブ・ブルッヘでも指揮を執り、2024年7月にバーンリーの監督に就任した。プレミアリーグから降格したクラブを率いた