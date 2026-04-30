福田師王は得点力のあるFWとして、ドイツの古豪ボルシアMG時代から高く評価されている。メディアやファンからは「もっと使われるべきだ」という声がよくあった。当時同僚だった日本代表DFの板倉滉（現アヤックス）も、ことあるごとに福田起用を待望する言葉を残していた。トップチームに帯同して、テストマッチで結果を残し、トレーニングでも手応えを掴んでいた。それでもなかなか出場機会は訪れない。大勝している試合でも