モンテディオ山形は30日、Jリーグ降雪エリア施設整備助成制度の助成対象となったことを発表。加えて、同制度を活用して2028年8月に開業する新スタジアムに「融雪サポート地温コントロールシステム（仮称）」を導入することも発表した。発表によると、山形は2026年から開始されるシーズンの秋春制（8月から翌年6月まで）以降に伴い創設された「Jリーグ降雪エリア施設整備助成制度」の対象に決定したとのこと。同制度は、冬期間