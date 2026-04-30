人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）運気低迷の1日。年上の女性が味方になってくれるので安心して。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）他人との衝突が気がかり。テリトリー意識は手放すこと。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）人知れず努力し
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